В Украину впервые официально завезут субстанцию медицинского каннабиса

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В Украине выдали первое разрешение на ввоз в страну субстанции медицинского каннабиса

Об этом сообщила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, передает RegioNews.

Речь идет о субстанции, которая прошла государственную регистрацию и внесена в Государственный реестр лекарственных средств Украины.

В соответствии с действующим законодательством, это открывает возможность его использования в фармацевтическом производстве и дальнейшего применения в медицинской практике.

Это разрешение является важным шагом в реализации государственной политики расширения доступа пациентов к современным методам лечения, в частности для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, онкологией, посттравматическими расстройствами и т.д.

Как известно, президент Владимир Зеленский 15 февраля 2024 подписал закон о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Что известно о легализации медицинского каннабиса

В Украине легализован исключительно медицинский каннабис, а рекреационный остается под прямым запретом.

По состоянию на 2024 год каннабис полностью или частично признан в более чем 40 странах мира. Почти 30 стран из них легализовали только медицинский каннабис.

Только семь стран в мире легализовали каннабис для личного употребления, а именно Нидерланды, Уругвай, Канада, Мальта, Испания, ЮАР и США в части штатов.