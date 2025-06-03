13:37  03 июня
В Украине появится военный омбудсмен: кого он будет защищать
12:17  03 июня
В Сумах объявлен двухдневный траур по жертвам атаки РФ
10:59  03 июня
В Харькове задержан российский агент, служивший в Нацгвардии
UA | RU
UA | RU
03 июня 2025, 18:01

В Украину впервые официально завезут субстанцию медицинского каннабиса

03 июня 2025, 18:01
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине выдали первое разрешение на ввоз в страну субстанции медицинского каннабиса

Об этом сообщила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, передает RegioNews.

Речь идет о субстанции, которая прошла государственную регистрацию и внесена в Государственный реестр лекарственных средств Украины.

В соответствии с действующим законодательством, это открывает возможность его использования в фармацевтическом производстве и дальнейшего применения в медицинской практике.

Это разрешение является важным шагом в реализации государственной политики расширения доступа пациентов к современным методам лечения, в частности для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, онкологией, посттравматическими расстройствами и т.д.

Как известно, президент Владимир Зеленский 15 февраля 2024 подписал закон о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Что известно о легализации медицинского каннабиса

В Украине легализован исключительно медицинский каннабис, а рекреационный остается под прямым запретом.

По состоянию на 2024 год каннабис полностью или частично признан в более чем 40 странах мира. Почти 30 стран из них легализовали только медицинский каннабис.

Только семь стран в мире легализовали каннабис для личного употребления, а именно Нидерланды, Уругвай, Канада, Мальта, Испания, ЮАР и США в части штатов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Минздрав медицинская помощь канабис онкобольные Гослекслужба
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
На Сумщине самая плохая подготовка к российскому наступлению, – нардеп
03 июня 2025, 18:31
Удар по Харьковщине: выросло количество погибших, в прокуратуре показали фото с места атаки
03 июня 2025, 18:25
В Киеве чиновник продал "отсрочку" за $12 000: ему светит до 9 лет тюрьмы
03 июня 2025, 17:26
Надеялась на оккупацию Харькова: полиция разоблачила очередную фанатку РФ
03 июня 2025, 17:15
Удар по Сумам: умер 43-летний мужчина, его 7-летняя дочь – в тяжелом состоянии
03 июня 2025, 17:08
Помощник главы КГВА неоднократно управлял авто в состоянии алкогольного опьянения
03 июня 2025, 16:33
В Киеве мужчина с кулаками напал на прохожую и ограбил
03 июня 2025, 16:15
Предлагали вернуться, а он не захотел: в Сумской области судили военного за дезертирство
03 июня 2025, 15:50
Автоматическое и ручное размещение статей: что выбрать?
03 июня 2025, 15:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »