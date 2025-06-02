В Украине 2 июня – переменная облачность, местами дожди и грозы
В понедельник, 2 июня, синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Днем возможны осадки в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской, Одесской областях и в Крыму. На остальной территории – без осадков.
Ветер на западе и севере – юго-западный, 7-12 м/с, на остальной территории – переменных направлений, 3-8 м/с.
Днем воздух прогреется до 23-28°. В Карпатах ночью 7-12 °, днем 18-23 °.
В Киеве без осадков, лишь днем по области местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области днем 23-28 °, в столице – 25-27 °.
Напомним, ранее известный синоптик дал прогноз погоды на лето 2025 года.
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