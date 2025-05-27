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У парламенті повідомили, що один з народних депутатів пішов з життя. Йому було 89 років

Про це повідомляє Верховна Рада України, передає RegioNews.

Пішов з життя народний депутат України I, V та VI скликань Юрій Гнаткевич. Йому було 89 років. Під час своєї депутатської кар'єри він займався питаннями освіти, науки, духовності, національного відродження.

Юрій Гнаткевич також був вченим, кандидатом педагогічних наук, доцентом, активним громадським діячем. У 1956 році його умовно засудили за "антирадянську агітацію".

"Юрій Гнаткевич назавжди залишиться в нашій пам’яті як послідовний і принциповий політичний діяч, який самовіддано працював задля розвитку України", - кажуть у Верховній Раді.

Нагадаємо, раніше з життя пішов відомий телеведучий Максим Неліпа. Він загинув на фронті 12 травня. У Києві пройшла церемонія прощання, куди прийшли рідні, друзі, колеги з телеіндустрії, військовослужбовці та небайдужі кияни.