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Президент США Дональд Трамп висловився щодо масштабного обміну полоненими. Про формат 1000 на 1000 українська та російська делегації домовились ще в Стамбулі

Про це президент США написав у соцмережі Truth Social, передає RegioNews.

Дональд Трамп написав, що "щойно завершився великий обмін полоненими між РФ та Україною". Водночас він не уточнив, що саме мається на увазі - сам обмін полоненими, або остаточне затвердження списків.

"Вітаємо обидві сторони з успішним завершенням переговорів. Можливо, це стане початком чогось великого", - пише Дональд Трамп.

Слід зазначити, що ані Росія, ані Україна офіційно про саме завершення обміну полоненими ще заяв не робили. Тому можна припустити, що Трамп говорив саме про "формальності" у вигляді списків, документів тощо.

Нагадаємо, що 22 травня заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов зробив заяву щодо обміну полоненими 1000 на 1000, про яке РФ та Україна домовились на переговорах у Туреччині. За його словами, Україна вже передала росіянам списки. Згодом речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков підтверджував, що РФ дійсно отримала всі списки. Він також говорив, що всі зацікавлені, щоб цей обмін пройшов у "швидкому режимі".