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Президент США Дональд Трамп высказался по поводу масштабного обмена пленными. О формате 1000 на 1000 украинская и российская делегации договорились еще в Стамбуле

Об этом президент США написал в соцсети Truth Social, передает RegioNews.

Дональд Трамп написал, что "только завершился большой обмен пленными между РФ и Украиной". В то же время он не уточнил, что именно подразумевается - сам обмен пленными или окончательное утверждение списков.

"Поздравляем обе стороны с успешным завершением переговоров. Возможно, это станет началом чего-нибудь великого", - пишет Дональд Трамп.

Следует отметить, что ни Россия, ни Украина официально о завершении обмена пленными еще заявлений не делали. Поэтому можно предположить, что Трамп говорил именно о "формальности" в виде списков, документов и т.п.

Напомним, что 22 мая заместитель председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов сделал заявление об обмене пленными 1000 на 1000, о котором РФ и Украина договорились на переговорах в Турции. По его словам, Украина уже передала россиянам списки.

Позднее представитель диктатора Путина Дмитрий Песков подтверждал, что РФ действительно получила все списки. Он также говорил, что все заинтересованы в том, чтобы этот обмен прошел в "быстром режиме".