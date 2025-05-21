На тлі підготовки обміну полоненими активізувалися шахраї, які телефонують родинам, – Коордштаб

фото: Коордштаб

На тлі роботи з підготовки до майбутнього обміну військовополонених активізувалися шахраї, які телефонують родинам та можуть вводити їх в оману

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує RegioNews.

У відомстві наголошують, що родини та близькі звільнених з полону отримають персональні повідомлення від Координаційного штабу одразу після факту їхнього звільнення і верифікації особи.

Для отримання достовірної інформації стежте за офіційними повідомленнями на ресурсах Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Підготовка до чергового обміну полоненими триває. Співробітники Координаційного штабу та всіх залучених до його роботи структур напружено працюють, щоби звільнення з полону наших земляків відбулося якомога швидше", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та РФ домовились про обмін полоненими "1000 на 1000", у ГУР почали підготовку.