В Україні працюють 29 мобільних аптек у 17 областях

фото: МОЗ

Станом на травень 2025 року в Україні працюють 29 мобільних аптечних пунктів у 17 областях. Ще один аптечний пункт готується до виїзду найближчим часом

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, передає RegioNews.

Як зазначають у відомств, ці аптеки їздять у найвіддаленіші населені пункти, де немає стаціонарних аптек — це, зокрема, прифронтові райони, села та громади з обмеженим доступом до медицини.

"У воєнний час мобільна аптека — це не просто торгівля ліками, це точка довіри і підтримки для громад. Тут можна придбати як рецептурні, так і безрецептурні ліки, зокрема за програмою "Доступні ліки", що допомагає економити гроші і не переривати лікування", — сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Найбільше мобільних аптек працює в Харківській, Київській, Черкаській і Чернігівській областях — у кожній з них по три аптеки. Ініціативу підтримують як державні, так і приватні оператори: 14 аптек на комунальних підприємствах і 15 — на приватних.

Завдяки мобільним аптекам уже понад 70 тисяч пацієнтів отримали ліки.

За програмою "Доступні ліки" виписано і погашено понад 4000 електронних рецептів. Найпопулярніші препарати — від тиску, для серця, знеболювальні, вітаміни та засоби для травлення.

Фармацевти не лише продають ліки, а й консультують людей та доставляють препарати за потребою.

Нагадаємо, перша в Україні мобільна аптека запрацювала торік у січні на Харківщині.