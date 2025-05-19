Туман та мокрий сніг: погода у Карпатах 19 травня
У понеділок, 19 травня, у Карпатах спостерігається туман і дощ із мокрим снігом
Про це повідомляють Гірські рятувальники Прикарпаття, інформує RegioNews.
"Станом на 07:45 19.05.2025 в ур. Заросляк хмарно, туман, дощ із мокрим снігом, вітер південно-західний 2-3 м/с, температура повітря 3°С", – йдеться у повідомленні.
Урочище Заросляк розташоване біля підніжжя Говерли.
Нагадаємо, раніше рятувальники допомогли туристу, який під час підйому на Говерлу через несприятливі погодні умови та виснаження не зміг продовжити шлях самотужки.
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