В Украине работают 29 мобильных аптек в 17 областях

фото: МОЗ

По состоянию на май 2025 года в Украине работают 29 мобильных аптечных пунктов в 17 областях. Еще один аптечный пункт готовится к выезду в ближайшее время

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает RegioNews.

Как отмечают в ведомствах, эти аптеки ездят в самые отдаленные населенные пункты, где нет стационарных аптек — это, в частности, прифронтовые районы, села и общины с ограниченным доступом к медицине.

"В военное время мобильная аптека — это не просто торговля лекарствами, это точка доверия и поддержки для общин. Здесь можно приобрести как рецептурное, так и безрецептурное лекарство, в частности по программе "Доступные лекарства", которая помогает экономить деньги и не прерывать лечение", — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Больше всего мобильных аптек работает в Харьковской, Киевской, Черкасской и Черниговской областях — в каждой из них по три аптеки. Инициативу поддерживают как государственные, так и частные операторы: 14 аптек на коммунальных предприятиях и 15 на частных.

Благодаря мобильным аптекам уже более 70 тысяч пациентов получили лекарства.

По программе "Доступное лекарство" выписано и погашено более 4000 электронных рецептов. Самые популярные препараты – от давления, для сердца, обезболивающие, витамины и пищеварительные средства.

Фармацевты не только продают лекарства, но и консультируют людей и доставляют препараты по необходимости.

Напомним, первая в Украине мобильная аптека заработала в январе прошлого года на Харьковщине.