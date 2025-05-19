Українська ППО приземлила понад 70 російських "шахедів" та дронів-імітаторів

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 19 травня армія РФ запустила по Україні 112 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 76 ворожих БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відомо, що ворог запустив дрони з напрямків — Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово — РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 76 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 41 — збито вогневими засобами ураження, 35 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина, Черкащина та Кіровоградщина.

Нагадаємо, в ніч на 18 травня російська армія запустила по Україні рекордну кількість ударних дронів – 273.