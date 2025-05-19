Украинская ПВО приземлила более 70 российских "шахедов" и дронов-имитаторов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 19 мая армия РФ запустила по Украине 112 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 76 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Известно, что враг запустил дроны из направлений – Брянск, Курск, Шаталово, Орел, Миллерово – РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.30 противовоздушной обороной обезврежено 76 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 41 — сбиты огневыми средствами поражения, 35 — локационно потерянные/подавленные РЭБ (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Донетчина, Черкасщина и Кировоградщина.

Напомним, в ночь на 18 мая российская армия запустила по Украине рекордное количество ударных дронов – 273.