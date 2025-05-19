06:10  19 мая
На побережье Одесской области вынесло российскую мину: кадры уничтожения
02:05  19 мая
Игры с огнем: в Одесской области пожар унес жизни 6 и 7-летнего братьев
17:05  18 мая
В Полтаве возле парка в ботинке нашли боевую гранату
UA | RU
UA | RU
19 мая 2025, 09:50

Украинская ПВО приземлила более 70 российских "шахедов" и дронов-имитаторов

19 мая 2025, 09:50
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 19 мая армия РФ запустила по Украине 112 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 76 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Известно, что враг запустил дроны из направлений – Брянск, Курск, Шаталово, Орел, Миллерово – РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.30 противовоздушной обороной обезврежено 76 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 41 — сбиты огневыми средствами поражения, 35 — локационно потерянные/подавленные РЭБ (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Донетчина, Черкасщина и Кировоградщина.

Напомним, в ночь на 18 мая российская армия запустила по Украине рекордное количество ударных дронов – 273.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война оккупанты ВСУ дрон БПЛА атака ПВО Воздушные силы
В ВСУ назвали потери россиян за неделю
19 мая 2025, 06:45
На Сумщине "Стальная Граница" уничтожила укрытие, где прятались российские штурмовики
19 мая 2025, 03:55
Защитники показали, как ночной бомбер "Баба Яга" уничтожает россиян на Харьковщине
19 мая 2025, 00:35
Все новости »
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 19 мая
19 мая 2025, 10:40
Туман и мокрый снег: погода в Карпатах 19 мая
19 мая 2025, 10:27
На Львовщине в ДТП погиб мужчина, травмирован 5-летний мальчик
19 мая 2025, 10:25
Из-за вражеских атак на Сумщине вспыхнули пожары
19 мая 2025, 09:56
Обстрелы Харьковщины: ранены три человека, повреждены более 30 домов
19 мая 2025, 09:39
Смертельный пожар на Черниговщине: из-за курения погиб мужчина
19 мая 2025, 09:05
Атака дронов на Сумщине: два человека в больнице
19 мая 2025, 08:59
Не видел отца более трех лет: из ТОТ вернули 15-летнего парня
19 мая 2025, 08:43
Оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре Херсонщины: погибли 2 человека, 6 ранены
19 мая 2025, 08:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Все публикации »
Юрий Бутусов
Роман Истомин
Владимир Фесенко
Все блоги »