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13 мая 2025, 20:45

Облачность и дожди: украинцев предупредили о погоде на среду, 14 мая

13 мая 2025, 20:45
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В Укргидрометцентре прогнозируют погоду на среду. В некоторых регионах ожидаются осадки

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В среду, 14 мая, в Украине прогнозируют облачность и небольшие дожди. Ветер преимущественно западного направления от 5 до 10 метров в секунду. Осадки ожидаются по всей Украине.

Температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов тепла. Днем от 12 до 17 градусов тепла. На высокогорье Карпат ожидается от 5 до 10 градусов тепла.

В Киевской области ночью ожидается дождь. Днем переменная облачность. Ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов тепла. Днем от 12 до 17 градусов тепла. В столице синоптики прогнозируют от 4 до 6 градусов тепла ночью, а днем от 14 до 16 градусов тепла.

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