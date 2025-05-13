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13 мая 2025, 20:05

Бригада "Месть" нанесла сокрушительные удары по позициям оккупантов

13 мая 2025, 20:05
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скриншот с видео
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На одном из оперативных направлений пилоты комендатуры РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" нанесли сокрушительные удары по позициям российских войск

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Дронщики "Феникса" уничтожили вражеский пункт управления БпЛА с личным составом противника, сожгли три "буханки" и десяток вражеских грузовиков.

"Разведка обнаруживает, FPV уже вылетает", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее подразделение "Феникс" показало, как уничтожило российскую пехоту и технику.

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