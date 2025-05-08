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08 травня 2025, 08:30

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 8 травня

08 травня 2025, 08:30
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Сили оборони за добу ліквідували 1200 окупантів, 2 танка, 10 бронемашин, 50 артсистему, 141 БПЛА, а також 122 од. авто та спецтехніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 961 тисяча солдат.

Нагадаємо, протягом тижня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 303 засоби повітряної розвідки та нападу РФ.

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