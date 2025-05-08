За прошедшие сутки зафиксировано почти 200 боевых столкновений

фото: иллюстративное

Начались 1170-е годы широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 196 боевых столкновений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 89 авиаударов, в том числе сбросил 1157 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более шести тысяч обстрелов, из них 151 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2891 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи Сумской области; Владимировка, Константиновка, Новополь - Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Темировка, Новодаровка, Высокое, Каменское - Запорожской области; Казацкое – Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, шесть артиллерийских систем, один состав горюче-смазочных материалов и радиолокационную станцию российских захватчиков.

На Харьковском направлении агрессор 11 раз штурмовал позиции наших защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Глушковки, Новой Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Копанок, Грековки, Колодцев, а также в направлениях Редкодуба, Нового Мира и Ольговки.

На Северском направлении в течение дня враг совершил шесть атак на позиции наших подразделений возле Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано десять боевых столкновений в районах Белой Горы, Временного Яра и Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от Щербиновки, Торецкая и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 наступательное действие агрессора в районах Елизаветовки, Покровска, Троицкого, Малиновки, Лисовки, Котлиного, Зверевого, Удачного, Новосергеевки, Новоалександровки, Надеевки, Богдановки, Андреевки, а также в направлениях Багатырь, Котляровка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 32 атаки на позиции наших войск вблизи Константинополя, Новоселки, Свободного Поля, а также в направлениях Новополя, Богатыря и Отрадного.

На Гуляйпольском направлении минувших суток противник предпринял одну тщетную попытку продвинуться вперед в сторону населенного пункта Высокое.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили семь вражеских атак в районах Степного, Каменского и Щербаков.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг однажды без успеха пытался продвинуться вперед.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес семь авиационных ударов с применением 19 управляемых бомб, а также осуществил 325 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе одна из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ.