Имущество на миллионы: как живет семья киберполковника СБУ

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Заместитель руководителя Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Иван Калабашкин и его семья владеют элитной недвижимостью и дорогими автомобилями

Об этом говорится в расследовании "Общественного", передает RegioNews.

Полковник Иван Калабашкин сейчас занимает одну из ключевых должностей в Департаменте кибербезопасности СБУ — структуре, противостоящей хакерам, враждебным спецслужбам и цифровым угрозам.

С 2014 по 2019 год он также работал на руководящей должности в скандально известном подразделении "К", расформированном из-за коррупционных скандалов и неэффективности.

Во время пребывания Калабашкина в руководящей должности СБУ его семья значительно улучшила свое материальное положение. Как отмечают СМИ, семья владеет тремя квартирами в центре Киева, виллой в элитном районе столицы, несколькими земельными участками и автопарком из пяти дорогих автомобилей.

Большинство этого имущества, по данным журналистов, приобретено по подозрительно низким ценам и оформлено на близких родственников — среди них психолог без практики, врач, бухгалтер и бывший работник "Мотор Сич".

К тому же зафиксированы факты, что тесть Калабашкина переоформлял свою недвижимость в Крыму согласно законодательству России после оккупации полуострова.

Комментировать происхождение средств на квартиры, автомобили и коттедж под Киевом лично никто из семьи офицера СБУ не захотел.

В самой СБУ не ответили конкретно, декларирует ли Иван Калабашкин все это имущество, но отметили, что к его приобретению должностное лицо не имел никакого отношения.

"Недвижимость, которая принадлежит теще, тестю и матери сотрудника СБУ, была приобретена ими за счет собственных накоплений и сбережений. Чиновник спецслужбы не имеет никакого отношения к покупке указанных объектов недвижимости, и они никогда не были в его пользовании", — ответили в СБУ.

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