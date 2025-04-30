13:00  30 апреля
Отпраздновали годовщину: в Киеве фотограф задушил модель
10:00  30 апреля
В Киевской области пропал 13-летний ребенок
09:51  30 апреля
Сын священника из Луцка получил 8 лет тюрьмы за грабеж
UA | RU
UA | RU
30 апреля 2025, 12:55

Имущество на миллионы: как живет семья киберполковника СБУ

30 апреля 2025, 12:55
Читайте також українською мовою
фото: hromadske
Читайте також
українською мовою

Заместитель руководителя Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Иван Калабашкин и его семья владеют элитной недвижимостью и дорогими автомобилями

Об этом говорится в расследовании "Общественного", передает RegioNews.

Полковник Иван Калабашкин сейчас занимает одну из ключевых должностей в Департаменте кибербезопасности СБУ — структуре, противостоящей хакерам, враждебным спецслужбам и цифровым угрозам.

С 2014 по 2019 год он также работал на руководящей должности в скандально известном подразделении "К", расформированном из-за коррупционных скандалов и неэффективности.

Во время пребывания Калабашкина в руководящей должности СБУ его семья значительно улучшила свое материальное положение. Как отмечают СМИ, семья владеет тремя квартирами в центре Киева, виллой в элитном районе столицы, несколькими земельными участками и автопарком из пяти дорогих автомобилей.

Большинство этого имущества, по данным журналистов, приобретено по подозрительно низким ценам и оформлено на близких родственников — среди них психолог без практики, врач, бухгалтер и бывший работник "Мотор Сич".

К тому же зафиксированы факты, что тесть Калабашкина переоформлял свою недвижимость в Крыму согласно законодательству России после оккупации полуострова.

Комментировать происхождение средств на квартиры, автомобили и коттедж под Киевом лично никто из семьи офицера СБУ не захотел.

В самой СБУ не ответили конкретно, декларирует ли Иван Калабашкин все это имущество, но отметили, что к его приобретению должностное лицо не имел никакого отношения.

"Недвижимость, которая принадлежит теще, тестю и матери сотрудника СБУ, была приобретена ими за счет собственных накоплений и сбережений. Чиновник спецслужбы не имеет никакого отношения к покупке указанных объектов недвижимости, и они никогда не были в его пользовании", — ответили в СБУ.

Скандал с бракованными минами: СБУ задержала чиновников Минстратегпрома

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ Иван Калабашкин департамент кибербезопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
ВР дала "зеленый свет" для перевозок на гуманитарном транспорте
30 апреля 2025, 14:30
Россияне штурмуют Сумщину малыми группами на квадроциклах, – ГПСУ
30 апреля 2025, 14:23
На Волыни останавливается на ремонт международный пункт пропуска
30 апреля 2025, 14:22
Из-за российских обстрелов в Донецкой области вспыхнули масштабные пожары
30 апреля 2025, 13:58
Путин, Трамп и призрак мира: как Кремль пытается диктовать условия Западу
30 апреля 2025, 13:57
Падение подростков с многоэтажки во Львове: полиция установила личности погибших
30 апреля 2025, 13:55
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
30 апреля 2025, 13:35
На Львовщине подросток чуть не задохнулся из-за куска шашлыка
30 апреля 2025, 13:24
Три человека получили травмы в результате ДТП в Тернопольской области
30 апреля 2025, 13:22
Отпраздновали годовщину: в Киеве фотограф задушил модель
30 апреля 2025, 13:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Все публикации »
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Юрий Луценко
Все блоги »