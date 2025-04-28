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28 квітня 2025, 11:46

ДСНС посилює захист національних парків і заповідників від пожеж

28 квітня 2025, 11:46
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фото: ДСНС
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Державна служба України з надзвичайних ситуацій передала Чорнобильському Радіаційно-екологічному Біосферному Заповіднику 14 одиниць спеціальної техніки – пожежні авто та автоцистерни

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що техніка надана для оперативного реагування на загоряння в зоні відчуження.

Так, лише у 2024 році на території Чорнобильської зони зафіксовано 107 пожеж на площі понад 3300 гектарів, а з початку 2025 року — вже 46 випадків.

Ситуація ускладнюється наслідками російської окупації 2022 року: втрачено 80% техніки, а близько 30% лісів залишаються замінованими.

Загалом понад 100 одиниць спецтехніки буде передано для потреб національних парків та заповідників по всій Україні. Усе для того, щоб підвищити ефективність захисту від пожеж.

Нагадаємо, знастанням весни в країні почастішали випадки спалювання сухої рослинності, що несе серйозні загрози довкіллю, здоров’ю людей і навіть життю.

У березні 2022 року Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу, якими посилила відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану. До переліку злочинів у статті 113 "Диверсія" додали навмисні підпали, зокрема сухої рослинності.

Відтак за спалювання сухої трави, в умовах воєнного стану, можуть ув'язнити строком на 15 років або довічно ув'язнити з конфіскацією майна.

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пожежа ДСНС парк техніка заповідник Чернобильска зона
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