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28 апреля 2025, 11:46

ГСЧС усиливает защиту национальных парков и заповедников от пожаров

28 апреля 2025, 11:46
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фото: ГСЧС
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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям передала Чернобыльскому Радиационно-экологическому Биосферному Заповеднику 14 единиц специальной техники – пожарные авто и автоцистерны

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что техника предоставлена для оперативного реагирования на возгорание в зоне отчуждения.

Только в 2024 году на территории Чернобыльской зоны зафиксировано 107 пожаров на площади более 3300 гектаров, а с начала 2025 года — уже 46 случаев.

Ситуация усугубляется последствиями российской оккупации в 2022 году: потеряно 80% техники, а около 30% лесов остаются заминированными.

В общей сложности более 100 единиц спецтехники будут переданы для нужд национальных парков и заповедников по всей Украине. Все для того чтобы повысить эффективность защиты от пожаров.

Напомним, с наступлением весны в регионах участились случаи сжигания сухой растительности, что несет серьезные угрозы окружающей среде, здоровью людей и даже жизни.

В марте 2022 года Верховный Совет внес изменения в Уголовный кодекс, которым усилил ответственность за преступления против основ национальной безопасности в условиях военного положения. К перечню преступлений в статье 113 "Диверсия" добавили умышленные поджоги, в том числе сухой растительности.

Следовательно, за сжигание сухой травы, в условиях военного положения, могут заключить в тюрьму сроком на 15 лет или пожизненно заключить с конфискацией имущества.

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