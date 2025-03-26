На узбережжя Одещини винесло морську міну: як її знищили
В Одеській області військові моряки знищили морську міну
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, передає RegioNews.
"Підрозділом ВМС ЗСУ знищено чергову ворожу міну, яку хвилями віднесло до Одеського узбережжя", – йдеться у повідомленні.
У ВМС нагадали, що наразі у Чорному морі зберігається активна мінна небезпека. Місця відпочинку поблизу моря можуть бути небезпечними для життя та здоров'я жителів та гостей Одеської області.
Нагадаємо, 13 березня біля берегів Одещини військовослужбовці шляхом дистанційного підриву знищили морську міну.
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