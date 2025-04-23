На Сумщині знешкодили бойову частину ворожої ракети, яку знайшли в полі
Російську ракету класу "повітря-повітря" виявили у полі в Сумській області
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Під час падіння ворожа ракета не вибухнула.
Вибухотехніки обстежили район падіння ракети, вилучили авіаційний снаряд та вивезли його в безпечне місце для знищення.
Нагадаємо, раныше у Сумах знешкодили ворожий дрон із міною, що застряг у теплиці.
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