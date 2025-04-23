У Лондоні розпочалася зустріч міністрів закордонних справ та оборони України і Британії
Глава МЗС України Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умеров розпочали в Лондоні зустріч з британськими колегами Девідом Леммі та Джоном Гілі
Про це інформує RegioNews із посиланням на пресцентр МЗС.
"Наша перша зустріч у Лондоні – на рівні міністрів закордонних справ та оборони разом з Рустемом Умєровим, Девідом Леммі та Джоном Гілі.
Ми вдячні Великій Британії за лідерство та підтримку. Ми обговоримо шляхи зміцнення України та гарантування довгострокового миру та безпеки", – зазначив Сибіга.
Раніше повідомлялося, що українська делегація вранці 23 квітня прибула у Лондон.
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