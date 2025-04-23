фото: Андрій Єрмак / Telegram

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров у середу, 23 квітня, прибули до Лондона, де проведуть зустрічі з представниками країн Європи і США

Про це передає RegioNews із посиланням на Андрія Єрмака.

"Попри все, будемо працювати заради миру. Зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці. Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям. Ще в Джидді в березні та згодом на інших зустрічах Україна чітко продемонструвала, що не є перешкодою на шляху до миру", – написав він.

За словами Єрмака, сторони обговорюватимуть способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру.

Нагадаємо, раніше видання Sky News повідомило, що топдипломати Британії, США, Франції, Німеччини та України відклали заплановану зустріч у Лондоні для переговорів на високому рівні.

Натомість перемовини проведуть високопосадовці цих країн. Глава МЗС України Сибіга зустрінеться з британським міністром Леммі.

Від США прибуде спецпредставник Трампа Келлог, замість держсекретаря Рубіо.