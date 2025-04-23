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23 апреля 2025, 12:50

В Лондоне началась встреча министров иностранных дел и обороны Украины и Великобритании

23 апреля 2025, 12:50
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фото: МИД
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Глава МИД Украины Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров начали в Лондоне встречу с британскими коллегами Дэвидом Лемми и Джоном Гили

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-центр МИД.

"Наша первая встреча в Лондоне – на уровне министров иностранных дел и обороны вместе с Рустемом Умеровым, Дэвидом Лемми и Джоном Гили.

Мы благодарны Великобритании за лидерство и поддержку. Мы обсудим пути укрепления Украины и обеспечения долгосрочного мира и безопасности", – отметил Сибига.

Ранее сообщалось, что украинская делегация утром 23 апреля прибыла в Лондон.

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