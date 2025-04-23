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23 апреля 2025, 12:13

Украинская делегация прибыла на переговоры в Лондон

23 апреля 2025, 12:13
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фото: Андрей Ермак / Telegram
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров в среду, 23 апреля, прибыли в Лондон, где проведут встречи с представителями стран Европы и США

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Андрея Ермака.

"Несмотря на все, будем работать ради мира. Встретимся с американскими и европейскими собеседниками, находящимися сегодня в британской столице. Путь к миру непростой, но Украина была и остается преданной мирным усилиям. Еще в Джидде в марте и впоследствии на других встречах Украина ясно продемонстрировала, что не является препятствием на пути к миру", – написал он.

По словам Ермака, стороны будут обсуждать способы достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижению справедливого и устойчивого мира.

Напомним, ранее издание Sky News сообщило, что топдипломаты Британии, США, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне для переговоров на высоком уровне.

Вместо этого переговоры проведут высокопоставленные чиновники этих стран. Глава МИД Украины Сибига встретится с британским министром Лемми.

От США прибудет спецпредставитель Трампа Келлог, вместо госсекретаря Рубио.

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