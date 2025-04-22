Пішов з життя миколаївський екс-нардеп Микола Жук
Колишній депутат тривалий час боровся з важкою хворобою. Він лікувався в столиці
Про це повідомляє Верховна Рада України, передає RegioNews.
У понеділок, 21 квітня, пішов з життя колишній народний депутат України Микола Жук. У парламенті висловили співчуття його рідним та близьким.
"Микола Васильович був депутатом Миколаївської обласної ради, у Верховній Раді України очолював підкомітет з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму", - пишуть у Верховній Раді.
Також Федір Левченко (колишній політичний консультант та волонтер) написав, що Микола Жук тривалий час боровся з важкою хворобою.
"Знаходився на лікуванні в Києві. Потребував пересадки серця. Одне донорське пропустив. Штучне серце не підійшло", - пише Левченко.
Довідка. Микола Жук у 2006-2010 роках був депутатом Миколаївської обласної ради. Зокрема, він обіймав посаду Миколаївської обласної організації Партії регіонів. Від цієї ж партії він був обраний депутатом у 2012 році по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 129 (Миколаївська область). У парламенті він очолював підкомітет з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.
Нагадаємо, раніше також повідомлялось про смерть народного депутата Володимира Мороза. Він був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.