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22 апреля 2025, 14:39

Ушел из жизни николаевский экс-нардеп Николай Жук

22 апреля 2025, 14:39
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Фото из открытых источников
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Бывший депутат долгое время боролся с тяжелой болезнью. Он лечился в столице

Об этом сообщает Верховная Рада Украины, передает RegioNews.

В понедельник, 21 апреля, ушел из жизни бывший народный депутат Украины Николай Жук. В парламенте выразили соболезнования его родным и близким.

"Николай Васильевич был депутатом Николаевского областного совета, в Верховной Раде Украины возглавлял подкомитет по молодежной политике, семье и детству Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма", - пишут в Верховной Раде.

Также Федор Левченко (бывший политический консультант и волонтер) написал, что Николай Жук долгое время боролся с тяжелой болезнью.

"Находился на лечении в Киеве. Требовал пересадки сердца. Одно донорское пропустил. Искусственное сердце не подошло", - пишет Левченко.

Справка. Николай Жук в 2006-2010 годах являлся депутатом Николаевского областного совета. В частности, он занимал должность Николаевской областной организации Партии регионов. От этой же партии он был избран депутатом в 2012 году по одномандатному избирательному мажоритарному округу № 129 (Николаевская область). В парламенте он возглавлял подкомитет по молодежной политике, семье и детству Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Напомним, ранее также сообщалось о смерти народного депутата Владимира Мороза. Он был председателем подкомитета по электроэнергетике и транспортировке электроэнергии Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

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