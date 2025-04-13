фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 13 апреля (с 20:30 12 апреля) российская армия атаковала Украину 55-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 43 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге и в центре страны.

12 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Напомним, в ночь на субботу, 12 апреля, российские захватчики выпустили по Украине 88 беспилотников. Большинство БПЛА перехватила ПВО.