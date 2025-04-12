18:38  12 квітня
В Україні на Вербну неділю очікується тепла погода без опадів
14:52  12 квітня
Смертельна ДТП на Черкащині: загинули двоє людей
13:59  12 квітня
У Києві батьків підлітків, які чіплялися за трамваї та потяги, оштрафували
UA | RU
UA | RU
12 квітня 2025, 18:38

В Україні на Вербну неділю очікується тепла погода без опадів

12 квітня 2025, 18:38
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні в неділю, 13 квітня, опадів не передбачається. Температура повітря вдень підніметься до 15°

Про це повідомив Український гідрометцентр, передає RegioNews.

Зазначається, що завтра в Україні прогнозується мінлива хмарність. Опади не передбачаються, лише вночі на південному сході можливо невеликий мокрий сніг. Місцями вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі очікуються заморозки від 0 до 5 градусів, а вдень температура підвищиться до 10-15 градусів тепла, у західних областях можливе потепління до 18 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі знизиться до 3-8 градусів морозу, вдень 6-11 градусів тепла.

За даними синоптиків, у Києві та Київській області на Вербну неділю також передбачають мінливу хмарність без опадів.

Вночі та вранці по області можливий туман. Вітер зі змінними напрямками, 3-8 м/с.

Вдень температура по області становитиме10-15 градусів тепла, а у столиці - 13-15 градусів тепла.

Нагадаємо, цього тижня в Україні весна здивувала багатьох снігом та заморозками. У соцмережах жителі країни почали жартувати про такі сюрпризи природи.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода квітень Укргідрометцентр туман Вербна неділя
Сподіваюсь, влітку менше снігу буде: українці "підірвали" соцмережі мемами про погоду навесні
11 квітня 2025, 23:15
Хоч хтось радіє: рятувальники повеселили українців кумедною реакцією на сніг навесні
11 квітня 2025, 21:45
Всі новини »
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
Усику назвали нового ймовірного суперника з Великої Британії
12 квітня 2025, 19:13
На Рівненщині неповнолітній організував бізнес на ухилянтах
12 квітня 2025, 17:53
Окупанти атакували цивільний автомобіль у Херсоні: один загиблий, двоє поранених
12 квітня 2025, 17:30
Через ворожий обстріл на Харківщині спалахнула пожежа
12 квітня 2025, 16:58
Український пілот F-16 загинув у бою: що відомо
12 квітня 2025, 16:06
Росіяни обстріляли медзаклад на Херсонщині: є поранені
12 квітня 2025, 15:44
У Верховній Раді готують нові обмеження для мерів: про що йдеться
12 квітня 2025, 15:29
Смертельна ДТП на Черкащині: загинули двоє людей
12 квітня 2025, 14:52
Арбузов і Клюєв під санкціями: Зеленський увів у дію рішення РНБО
12 квітня 2025, 14:36
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Всі публікації »
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »