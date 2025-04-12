В Україні на Вербну неділю очікується тепла погода без опадів

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В Україні в неділю, 13 квітня, опадів не передбачається. Температура повітря вдень підніметься до 15°

Про це повідомив Український гідрометцентр, передає RegioNews.

Зазначається, що завтра в Україні прогнозується мінлива хмарність. Опади не передбачаються, лише вночі на південному сході можливо невеликий мокрий сніг. Місцями вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі очікуються заморозки від 0 до 5 градусів, а вдень температура підвищиться до 10-15 градусів тепла, у західних областях можливе потепління до 18 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі знизиться до 3-8 градусів морозу, вдень 6-11 градусів тепла.

За даними синоптиків, у Києві та Київській області на Вербну неділю також передбачають мінливу хмарність без опадів.

Вночі та вранці по області можливий туман. Вітер зі змінними напрямками, 3-8 м/с.

Вдень температура по області становитиме10-15 градусів тепла, а у столиці - 13-15 градусів тепла.

Нагадаємо, цього тижня в Україні весна здивувала багатьох снігом та заморозками. У соцмережах жителі країни почали жартувати про такі сюрпризи природи.