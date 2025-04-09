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09 апреля 2025, 21:50

По меньшей мере 150 граждан Китая воюют в армии РФ против Украины – Зеленский

09 апреля 2025, 21:50
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Фото: YouTube
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Президент Украины рассказал о китайцах в составе российской армии. По его словам, сейчас разведка и другие структуры выясняют все детали

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По словам президента, следователи СБУ уже пообщались с первыми двумя пленными из Китая. Выясняются все факты этих и других китайцев, находящихся в составе армии РФ. В частности, над этим работают разведчики.

В настоящее время Украина имеет точные данные о по меньшей мере 150 гражданах Китая, которые воюют против Украины в составе российской армии. Украина считает, что такое даже нескрываемое вовлечение Россией граждан Китая в боевые действия на территории Украины в захватнической войне является сознательным шагом на расширение войны. По словам Зеленского, это еще одно доказательство того, что Москва просто хочет затягивать боевые действия.

"России все равно, кто именно будет погибать в этой безумной войне, ей нужно только, чтобы война продолжалась. Нам всем нужно – всем партнерам, всем добросовестным участникам международных отношений, – чтобы Россия потеряла возможность продолжать войну, в частности, путем использования таких людей", говорит Зеленский.

Напомним, что о первых двух пленных китайцах стало известно 8 апреля. Известно, что украинские защитники взяли их в плен на территории Донбасса.

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