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Минобороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в ВСУ беспилотные авиационные комплексы украинского производства "Амага-10"

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, информирует RegioNews.

Дроны комплекса обладают высокой скоростью и маневренностью. Эти "птички" несут боевую нагрузку, достаточную для поражения бронетехники с дополнительной защитой. Они могут работать в ручном или полуавтоматическом режиме управления.

Дроны комплекса обладают повышенной устойчивостью к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Опционально дроны могут комплектоваться устройствами для выполнения широкого спектра задач.

Разработчики отмечают, что название комплекса дали в честь исторического персонажа – сарматской царицы-воина Амаги.

Напомним, в течение первого квартала 2025 года к эксплуатации в Силах обороны допустили более 350 новых образцов вооружения и военной техники, 87% из которых – отечественного производства.