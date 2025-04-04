01:21  04 апреля
Днепр под атакой дронов: есть повреждения и пострадавшие
06:40  04 апреля
Защитники Харьковщины сожгли две российские САУ "Гиацинт-С" стоимостью $4 млн каждая
01:10  04 апреля
На Буковине спасли днепрянина, который шесть дней бродил по горам, чтобы попасть в Румынию
UA | RU
UA | RU
04 апреля 2025, 07:23

К эксплуатации в ВСУ допустили украинский дрон-камикадзе "Амага-10", – Минобороны

04 апреля 2025, 07:23
Читайте також українською мовою
фото: Минобороны
Читайте також
українською мовою

Минобороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в ВСУ беспилотные авиационные комплексы украинского производства "Амага-10"

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, информирует RegioNews.

Дроны комплекса обладают высокой скоростью и маневренностью. Эти "птички" несут боевую нагрузку, достаточную для поражения бронетехники с дополнительной защитой. Они могут работать в ручном или полуавтоматическом режиме управления.

Дроны комплекса обладают повышенной устойчивостью к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Опционально дроны могут комплектоваться устройствами для выполнения широкого спектра задач.

Разработчики отмечают, что название комплекса дали в честь исторического персонажа – сарматской царицы-воина Амаги.

Напомним, в течение первого квартала 2025 года к эксплуатации в Силах обороны допустили более 350 новых образцов вооружения и военной техники, 87% из которых – отечественного производства.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Минобороны армия ВСУ Амага-10 дрон-камикадзе
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
Масштабные разрушения и пострадавшие: спасатели показали последствия атаки на Днепр
04 апреля 2025, 08:10
Удар по Харькову: количество погибших возросло до 4, ранены 35 человек
04 апреля 2025, 07:40
В ВМС сообщили, есть ли угроза ударов крылатыми ракетами "Калибр" с моря
04 апреля 2025, 07:15
БпЛА, водители и стрелки: какие специальности самые востребованные в ВСУ
04 апреля 2025, 07:10
Запорожский район под ударом БпЛА: пострадал гражданский, загорелся магазин
04 апреля 2025, 07:00
Сначала каялся, потом передумал: на Житомирщине судили мужчину, который получил повестку, но не дошел до ТЦК
04 апреля 2025, 06:55
Защитники Харьковщины сожгли две российские САУ "Гиацинт-С" стоимостью $4 млн каждая
04 апреля 2025, 06:40
Закупка некачественной одежды для военных: на Кировоградщине будут судить депутата горсовета
04 апреля 2025, 06:17
Уничтожены РСЗО и БМП: бойцы "Феникса" показали удары по вражеским целям на Луганщине
04 апреля 2025, 05:52
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Все публикации »
Владимир Фесенко
Александр Мусиенко
Андрей Длигач
Все блоги »