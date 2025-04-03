В Україні створили центри підтримки для родичів військовополонених

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СБУ, МВС та Офіс омбудсмена створили центри підтримки для родичів військовополонених у різних регіонах України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

"Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ та Офіс омбудсмена створили у різних регіонах нашої держави центри підтримки для родичів військовополонених та осіб, зниклих безвісти внаслідок російської збройної агресії", - йдеться у повідомленні.

У цих установах можна буде отримати кваліфіковану допомогу та вичерпну інформацію стосовно алгоритму дій для повернення з полону своїх рідних, а також рекомендації, як уникнути шахрайських схем.

Перші центри запрацюють у:

м. Львів, вул. Стрийська, 83, тел +380506948423, +380682362883;

м. Вінниця, вул. Театральна, 10, тел. +380966396255, +380961348565;

м. Миколаїв, із міркувань безпеки адресу не розголошуємо, запис та деталі за тел. +380668690554, +380668224702;

м. Харків, із міркувань безпеки адресу не розголошуємо, запис та деталі за тел. +380664280401, +380633113540, +380931681851.

Нагадаємо, СБУ оголосила про підозру відомому пропагандисту.