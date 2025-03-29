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29 марта 2025, 18:11

В Украине пройдут небольшие дожди: прогноз погоды на 30 марта

29 марта 2025, 18:11
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В воскресенье, 30 марта, в Украине облачно с прояснениями, ожидаются небольшие дожди

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

Ночью в южной части, большинстве центральных, восточных областей и Закарпатье умеренные (в Донецкой области местами значительные) дожди, днем в центральных, восточных, северных областях и Закарпатье местами небольшие дожди.

На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, ночью в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в южной части 6-11°; днем 10-15 ° (в центральных областях местами 5-10 ° тепла), в юго-восточной части 13-18 °.

В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой дождь; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла.

Напомним, по прогнозам народного синоптика Станислава Щедрина, в первую декаду апреля по всей Украине следует ожидать относительно теплую погоду, без аномалий. Возможны только местные грозы.

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