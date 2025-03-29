В Украине пройдут небольшие дожди: прогноз погоды на 30 марта
В воскресенье, 30 марта, в Украине облачно с прояснениями, ожидаются небольшие дожди
Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.
Ночью в южной части, большинстве центральных, восточных областей и Закарпатье умеренные (в Донецкой области местами значительные) дожди, днем в центральных, восточных, северных областях и Закарпатье местами небольшие дожди.
На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, ночью в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, в южной части 6-11°; днем 10-15 ° (в центральных областях местами 5-10 ° тепла), в юго-восточной части 13-18 °.
В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой дождь; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла.
Напомним, по прогнозам народного синоптика Станислава Щедрина, в первую декаду апреля по всей Украине следует ожидать относительно теплую погоду, без аномалий. Возможны только местные грозы.