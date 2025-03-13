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13 марта 2025, 14:23

В Украину идет похолодание со снегом и дождями

13 марта 2025, 14:23
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Уже в ближайшие дни в страну придет похолодание со снегом и дождями

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее словам, еще в пятницу, 14 марта, в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха +15…+22 градуса.

"Потихоньку будет выглядывать из-за угла более низкая температура: на Волыни, Ровенщине, Львовщине, северных районах Житомирщины и Киевщины +11...+14 градусов", – рассказала Диденко.

Дожди завтра маловероятны. Однако к вечеру 14 марта осадки появятся в западных областях.

В Киеве 14 марта будет преобладать сухая погода, воздух прогреется до +14 градусов.

А уже 16 марта в Украине возможны снег и мокрый снег.

Напомним, ранее сообщалось, что Украину засыплет снегом с середины марта. По прогнозам синоптиков снег пройдет в Тернополе, Львове, Черновцах и Виннице.

По данным климатологов, нынешняя зима в Киеве была самой короткой.

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