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11 березня 2025, 14:34

У США виключили повернення України до кордонів 2014 і навіть 2022 року

11 березня 2025, 14:34
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фото: ілюстративне
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Команда Дональда Трампа категорично виключає можливість повернення України до кордонів не лише 2014-го, а й навіть 2022 року

Як передає RegioNews, про це пише Sky News.

За словами кореспондента видання в Джидді, США сьогодні на переговорах хочуть побачити, на які поступки готовий піти Київ.

"Схоже, що українцям доведеться піти на доволі болючі поступки, але ми сподіваємося, що коли ці перемовини закінчаться, ми побачимо і зрозуміємо, якою є форма припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

При цьому американські чиновники заявили, що "не хочуть чути" про будь-які прохання України повернути кордони країни на позиції 2014 року (до анексії Криму Росією) або 2022 року (до повномасштабного вторгнення).

Нагадаємо, у команді Зеленського заявили, що припинення вогню ще ніколи не було таким близьким.

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