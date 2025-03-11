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Те, що Дональд Трамп призупинив військову допомогу для України, а зокрема - розвідувальну, гостро сприйняли інші країни-союзники. Тепер британці планують створювати нову групу обміну даними, але вже в обхід американцям

Про це повідомляє Daily Mail, передає RegioNews.

У виданні зауважили, що рішення президента США Дональда Трампа "заборонити союзникам, в тому числі Великій Британії, передавати Україні американські секретні матеріали, які могли б принести користь східноєвропейській країні, викликало заклики до створення групи, що вийшла з альянсу".

Зазначили, що Трамп використав повноваження в рамках альянсу "П'ять очей", в який входять США, Велика Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія). Саме тому Великобританія пропонує створити нову групу для обміну даними. Проте це вже буде група без США.

"Йдеться не про вихід з "П'яти очей", а про створення нової "Чотириокої" групи всередині неї - без Америки", - сказав інсайдер журналістів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Британії Стармер казав про те, що Британія буде відігравати "провідну роль" у забезпеченні миру в Україні. Зокрема - солдатами на землі та літаками в повітрі. Стармер додав, що Великобританія має очолювати цей процес, але при цьому важлива й підтримка США.