В Україні прогнозують подорожчання хліба у листопаді – з чим це пов'язано

фото: pixabay.com

Ціни на хліб у роздрібній торгівлі уже в цьому місяці можуть зрости ще на 10-15%

Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів та голова компанії "Київ Хліб" Юрій Дученко, передає RegioNews з посиланням на Liga.net.

Він зазначив, що у жовтні ціни на хліб уже зросли на 5-10%. Однак це підвищення цін не покрило зростання витрат виробників в умовах, коли собівартість продукту стала суттєво дорожчою.

Дученко наголосив, що вартість практично всіх основних складників виробництва хліба продовжує зростати. За його словами, очікується, що до кінця року ціна борошна зросте на 11%, пакування — на 10%, послуг з перевезення — на 8%, газу — на 11%, а електроенергії — на 11%.

Очільник асоціації додав, що проблеми з борошном почалися ще з весни, і, попри зібраний новий урожай, ситуація ускладнюється. Він пояснив, що минулорічних запасів пшениці більше немає, а продовольча пшениця нового врожаю активно експортується, що підвищує її ціну на внутрішньому ринку. Виробники своєю чергою продають зерно малими партіями або навіть затримують його в очікуванні ще вищої ціни.

Водночас Дученко зауважив, що в Україні скорочується споживання хліба. За останній рік споживання впало приблизно на 5%. За словами фахівця, частково це пов'язано і з подорожчанням хліба.

При цьому, за словами Дученка, листопадове підвищення стане останнім цього року. У грудні підвищення цін не планується.