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28 листопада 2024, 14:37

Антимонопольний комітет взявся за розслідування щодо подорожчання яєць

28 листопада 2024, 14:37
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фото: pixabay.com
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Антимонопольний комітет України почав перевірку, наскільки обґрунтованим є нинішнє підвищення цін на курячі яйця

Про це йдеться у повідомленні АМКУ, передає RegioNews.

Наразі Антимонопольний комітет направив вимоги про надання інформації суб'єктам господарювання, які:

  • безпосередньо займаються виробництвом яєць та формують первинну пропозицію на ринку;
  • продають курячі яйця населенню;
  • виробляють комбікорми, вартість яких є однією з основних частин собівартості яєць.

У відомстві зазначають, що в жовтні 2022 року також розслідували причини підвищення цін на курячі яйця у торгових мережах. Зараз часові межі дослідження розширили, але предмет, об’єкт та суб’єктний склад дослідження залишаються незмінними.

Після отримання відповідей від учасників ринку та подальшого аналізу комітет має сформувати остаточні висновки щодо наявності / відсутності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на хліб у роздрібній торгівлі уже в цьому місяці можуть зрости ще на 10-15%.

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