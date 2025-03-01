Синоптикиня попередила про погіршення погоди 2 березня

фото: freepik.com

У неділю, 2 березня, температура в Україні залишиться без суттєвих змін, але очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також рвучкий вітер

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у неділю, 2 березня в Україні через діяльність атмосферних фронтів буде вогко, із періодичними опадами - дощ та мокрий сніг, із рвучким вітром.

"Температура повітря розташується у звичному режимі: на заході +3…+7, на сході -2…+2, на решті території України +1…+5 градусів", - йдеться у повідомленні.

У Києві завтра переважатиме волога, хмарна погода. Вдень стовпчики термометрів покажуть +4 градуси.

"Надалі ще тепліше. Прийшла весна, порядок навела", - підсумувала синоптикиня.

Нагадаємо, Україну накриє брудна хмара. Зокрема на початку березня різко погіршиться якість повітря.