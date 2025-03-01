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01 марта 2025, 13:35

Синоптикиня предупредила об ухудшении погоды 2 марта

01 марта 2025, 13:35
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фото: freepik.com
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В воскресенье, 2 марта, температура в Украине останется без существенных изменений, но ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также порывистый ветер

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, в воскресенье, 2 марта, в Украине из-за деятельности атмосферных фронтов будет сыро, с периодическими осадками - дождь и мокрый снег, с порывистым ветром.

"Температура воздуха разместится в обычном режиме: на западе +3…+7, на востоке -2…+2, на остальной территории Украины +1…+5 градусов", - говорится в сообщении.

В Киеве завтра будет преобладать влажная, облачная погода. Днем столбики термометров покажут +4 градуса.

"В дальнейшем еще теплее. Пришла весна, порядок навела", - подытожила синоптикиня.

Напомним, Украину накроет грязное облако. В частности, в начале марта резко ухудшится качество воздуха.

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