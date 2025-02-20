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Україна працює над пілотним проєктом зі створення фонду доступного житла. Відомо, що в межах цієї програми збудують близько 6 200 квартир в 10 різних регіонах країни

Про це розповіла голова партії "Слуга народу", голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, передає RegioNews.

За словами депутата, зараз в Україні вже почали працювати над пілотним проєктом з будівництва соціального житла. Планується збудувати 6 200 квартир. У пілотному проєкті беруть участь 10 регіонів Україні.

Водночас Олена Шуляк підкреслила, що це лише перші кроки, і це не вирішує всі проблеми переселенців та громадян, в яких пошкоджене житло. Проте вже добре те, що такі проєкти відбуваються.

Також на, на думку голови "Слуги народу", парламенту потрібно ухвалити відповідне законодавство. Один з законів, над яким вже працюють, пов'язаний саме з фондом соціального житла.

"Фонд соціального житла громади повинні створювати: можна будувати нове, можна викуповувати старе, можна зробити таку інвентаризацію: знайти довгобуди, переробити їх, зробити капітальні ремонти за правильними стандартами, і це буде у власності громади. Громада буде цим оперувати, буде цим активно займатися", - підкреслила Олена Шуляк.

Слід підкреслити, що раніше Олена Шуляк казала про те, що зараз в Україні мало доступного житла. Це саме таке житло, яке було б у розпорядженні місцевого самоврядування. Тому місцева влада не має можливості швидко задовільнити потреби переселенців, допомогти людям, в яких житло зруйноване. Проте влада вже працює над законами, які повинні поступово вирішувати ці проблеми.