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21 лютого 2025, 14:05

Голова ЦПО заявив, що його перший командир отримав підозру від ДБР

21 лютого 2025, 14:05
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Фото: Facebook
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Віталій Шабунін заявив, що його першому командиру вручили підозру. На думку голови ЦПК, саме через це хотіли, щоб він якомога швидше поїхав з Києва

Про це заявив голова Громадського об'єднання "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, передає RegioNews.

За його словами Державне бюро розслідувань вручило підозру його першому командиру. Йдеться про комбата київської Територіальної оборони, куди Шабунін мобілізувався в перші дні повномасштабної війни.

"ДБР стверджує, що у комбата: "виник умисел одержати неправомірну вигоду нематеріального характеру для себе у виді використання можливостей від знайомства з Шабуніним В.В.", - пише голова ЦПК.

Він зауважив, що в ДБР не уточнюють, яку саме "неправомірну вигоду" вон мають на увазі. При цьому зазначають, що нібито для "реалізації цього умислу" комбат ТрО погодив Шабуніну відрядження в НАЗК, яке "знаходиться віддалено від районів ведення бойових дій", що нібито дало голові ЦПК можливість не виконувати бойові завдання.

За словами Віталія Шабуніна, підозру його командиру вручили 20 лютого. Саме тоді, коли сам голова ЦПК поїхав з Києва до нового місця служби. На думку Шабуніна, саме через це його хотіли "швидше випхати" з Києва.

"Підозра настільки ж юридично убога, наскільки ДБР і прокуратура залежні від Єрмака/Татарова. Очевидно, що вони просто тиснуть (чи залякують) мого комбата", - вважає голова ЦПК.

Слід зазначити, що раніше Віталій Шабунін уже говорив про тиск з боку Офісу президента. Тоді Шабунін розповів, що його переводять служити з Києва до Харківщини.

Тоді голова ЦПК нагадував, що ЦПК багато писали про 23 мільярди гривень, які "обманом забрали з готових контрактів АОЗу і через прикордонників злили авансом на посередника "Lechmar". Шабунін підкреслював, що єдиний спосіб закрити йому рота - це зробити це фізично.

ЦПК ДБР
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