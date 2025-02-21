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21 февраля 2025, 14:05

Глава ЦПО заявил, что его первый командир получил подозрение от ДБР

21 февраля 2025, 14:05
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Фото: Facebook
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Виталий Шабунин заявил, что его первому командиру вручили подозрение. По мнению главы ЦБК, именно поэтому хотели, чтобы он как можно быстрее уехал из Киева

Об этом заявил глава Общественного объединения "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает RegioNews.

По его словам, Государственное бюро расследований вручило подозрение его первому командиру. Речь идет о комбатах киевской Территориальной обороны, куда Шабунин мобилизовался в первые дни полномасштабной войны.

"ДБР утверждает, что у комбата: "возник умысел получить неправомерную выгоду нематериального характера для себя в виде использования возможностей от знакомства с Шабуниным В.В.", - пишет глава ЦПК.

Он отметил, что в ДБР не уточняют, какую именно "неправомерную выгоду" она имеет в виду. При этом отмечают, что якобы для "реализации этого умысла" комбат ТрО согласовал командировку Шабунина в НАПК, которая "находится вдали от районов ведения боевых действий", что якобы дало председателю ЦПК возможность не выполнять боевые задания.

По словам Виталия Шабунина, подозрение его командиру вручили 20 февраля. Именно тогда, когда сам глава ЦПК уехал из Киева в новое место службы. По мнению Шабунина, именно поэтому его хотели "скорее вытолкать" из Киева.

"Подозрение столь же юридически убога, насколько ДБР и прокуратура зависимы от Ермака/Татарова. Очевидно, что они просто давят (или запугивают) моего комбата", - считает глава ЦПК.

Следует отметить, что ранее Виталий Шабунин уже говорил о давлении со стороны офиса президента. Тогда Шабунин рассказал, что его переводят служить из Киева в Харьковскую область.

Тогда глава ЦБК напоминал, что ЦБК много писали о 23 миллиардах гривен, которые "обманом забрали из готовых контрактов АОЗ и через пограничников слили авансом на посредника "Lechmar". Шабунин подчеркивал, что единственный способ закрыть ему рот - это сделать это физически.

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