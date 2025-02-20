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Правоохоронці з'ясували, що дві росіянки, які наближені до керівництва РФ, влітку 2022 року незаконно вивезли з Херсона двох дітей. Дівчинці на той момент було 11 років, а хлопчику - майже 2 роки

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Депутатку держдуми та дружину лідера партії, які близькі до керівництва РФ, будуть судити за депортацію українських дітей. За даними слідства, вони під виглядом візиту влітку 2022 року приїхали до окупованого Херсона, щоб визначити конкретних дітей для депортації.

Після цього вони організували депортацію 11-річної дівчинки та майже дворічного хлопчика. Дівчинка була позбавлена батьківського піклування, проте хлопчик - перебував у закладі тимчасово через складні життєві обставини в родині.

Дітей вивезли до Москви незаконно. Згодом їм видали свідоцтва про народження російського зразка. Обвинувачена зі своїм чоловіком, керівником партії "Справедливая Россия", вдочерили дівчинку та змінили її персональні дані. Хлопчика віддали до органів опіки через психологічні вади розвитку, його місцезнаходження наразі не відомо.

"Офіс Генпрокурора ще раз наголошує: дії Росії щодо примусової депортації українських дітей, надання їм російського громадянства і передачі на виховання в російські сім’ї грубо порушують норми міжнародного права", - зазначили правоохоронці.

Слід зазначити, що наприкінці минулого року президент України Володимир Зеленський казав, що Україна верифікувала 19,5 тисяч дітей, вивезених росіянами. При цьому він зауважив, що в РФ називають ще більшу цифру: представники РФ кажуть, що вони тримають в себе 700 тисяч українських дітей. Зеленський підкреслив, що він не знає, чи це правда, але якщо так - це жах.