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Правоохранители выяснили, что две россиянки, приближенные к руководству РФ, летом 2022 года незаконно вывезли из Херсона двоих детей. Девочке на тот момент было 11 лет, а мальчику – почти 2 года

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Депутат госдумы и супруга лидера партии, которые близки к руководству РФ, будут судить за депортацию украинских детей. По данным следствия, они под видом визита летом 2022 приехали в оккупированный Херсон, чтобы определить конкретных детей для депортации.

После этого они организовали депортацию 11-летней девочки и почти двухлетнего мальчика. Девочка была лишена родительской опеки, однако мальчик - находился в заведении временно из-за сложных жизненных обстоятельств в семье.

Детей увезли в Москву незаконно. Впоследствии им выдали свидетельства о рождении русского образца. Обвиняемая со своим мужем, руководителем партии "Справедливая Россия", удочерили девочку и изменили ее персональные данные. Мальчика отдали в органы опеки из-за психологических недостатков развития, его местонахождение пока не известно.

"Офис Генпрокурора еще раз подчеркивает: действия России по принудительной депортации украинских детей, предоставление им российского гражданства и передачи на воспитание в российские семьи грубо нарушают нормы международного права", - отметили правоохранители.

Следует отметить, что в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина верифицировала 19,5 тысячи детей, вывезенных россиянами. При этом он заметил, что в РФ называют еще большую цифру: представители РФ говорят, что они держат у себя 700 тысяч украинских детей. Зеленский подчеркнул, что он не знает, правда ли это, но если да – это ужас.