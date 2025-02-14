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14 лютого 2025, 16:35

Учасники бойових дій навчатимуть українців військовій підготовці

14 лютого 2025, 16:35
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фото: ілюстративне
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Уряд ухвалив постанову про залучення ветеранів війни до проведення базової військової підготовки українців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука в Телеграм.

Зазначається, що згідно з постановою внесено зміни до Порядку організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву.

Інструктори, які проводитимуть базову підготовку, визначатимуться з-поміж учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в АТО, ООС та захищали Україну від російської агресії.

Влітку 2024 року в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун заявив, що в Україні близько 1,3 млн учасників бойових дій.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про продовження терміну проходження ВЛК для "обмежено придатних".

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