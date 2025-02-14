Участники боевых действий будут учить украинцев военной подготовке

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Правительство приняло постановление о привлечении ветеранов войны к проведению базовой военной подготовки украинцев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука в Телеграмме.

Отмечается, что согласно постановлению внесены изменения в Порядок организации и осуществление общевойсковой подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Инструкторы, которые будут проводить базовую подготовку, будут определяться среди участников боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО, ООС и защищали Украину от российской агрессии.

Летом 2024 и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун заявил, что в Украине около 1,3 млн участников боевых действий.

Напомним, Зеленский подписал закон о продлении срока прохождения ВВК для "ограниченно пригодных".