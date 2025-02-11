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11 лютого 2025, 09:55

Без довідок і черг: понад 2 тисячі захисників отримали статус УБД автоматично

11 лютого 2025, 09:55
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фото з відкритих джерел
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За неповних два місяці понад дві тисячі українських захисників та захисниць автоматично отримали статус учасника бойових дій

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів, передає RegioNews.

Зазначається, раніше, щоб отримати статус УБД потрібно було збирати купу документів, чекати на підписи й проходити нескінченні погодження.

Нині відомості про участь у бойових діях вносяться уповноваженими особами військових частин. Система автоматично обробляє дані через Єдиний державний реєстр ветеранів війни, пояснили у відомстві.

Також автоматичний статус УБД отримують військові, які потрапили в полон чи зникли безвісти.

Після надання статусу УБД військові можуть легко отримати витяг ыз Єдиного реєстру в будь-якому ЦНАПі – за кілька хвилин через сервіс "Єдине вікно", що підтверджує надання статусу та дає право на пільги.

Що дає статус учасника бойових дій

Учасники бойових дій, а також їхні родини мають право на пільги від держави. Це регламентується Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Умовно, їх можна розділити на медичні, транспортні, освітні та пільги для сімей учасників бойових дій.

Наприклад, учасники бойових дій, а також їхні сім'ї мають знижку 70% на оплату комунальних послуг, квартплати або паливо для котла. А якщо військовий має інвалідність, йому компенсують 100% комуналки.

Також учасники бойових дій мають право на:

  • безкоштовні ліки,
  • імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів;
  • безкоштовне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості такого лікування;

Нагадаємо, в кінці січня Міноборони змінило порядок оформлення УБД.

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