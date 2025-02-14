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14 лютого 2025, 07:14

Розмови з росіянами не передбачається, – ОП про зустріч в Мюнхені

14 лютого 2025, 07:14
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фото: EPA
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Делегація України не планує проводити гіпотетичну зустріч з росіянами у Мюнхені в п'ятницю, 14 лютого

Про це заявив журналістам радник президента України Дмитро Литвин, передає RegioNews із посиланням на УНІАН.

За його словами, Україна має спершу говорити з представниками США.

"Українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами. За пустим столом з росіянами не зустрічаються", - наголосив представник глави держави.

Він також додав, що нині "на столі нічого немає".

"Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається", – резюмував Литвин.

Раніше Дональд Трамп заявив, що на конференції з безпеки в Мюнхені нібито відбудеться зустріч представників Росії, України та США.

Нагадаємо, президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели телефонну розмову увечері, 12 лютого.

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