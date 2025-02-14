Разговора с россиянами не предполагается, – ОП о встрече в Мюнхене

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Делегация Украины не планирует проводить гипотетическую встречу с россиянами в Мюнхене в пятницу, 14 февраля

Об этом заявил журналистам советник президента Украины Дмитрий Литвин, передает RegioNews со ссылкой на УНИАН.

По его словам, Украина должна сначала говорить с представителями США.

"Украинская позиция неизменна. Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и продолжительного мира. И только согласованная общая позиция должна быть на столе для разговора с россиянами. За пустым столом с россиянами не встречаются", – подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что сейчас "на столе ничего нет".

"Разговора с россиянами в Мюнхене не предполагается", – резюмировал Литвин.

Ранее Дональд Трамп заявил, что на конференции по безопасности в Мюнхене состоится встреча представителей России, Украины и США.

Напомним, президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор вечером 12 февраля.