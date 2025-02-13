Прикордонники показали, як завдали ударів по окупантах на Луганщині
Бійці прикордонної комендатури "Шквал" невпинно завдають ударів по росіянам, послаблюючи їх бойові можливості
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"FPV-екіпажі відпрацювали по місцях укриття противника та фортифікаційних спорудах. Також збили два ворожих безпілотники", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше бійці бригади "Помста" за допомогою дронів знищили сім одиниць ворожої бронетехніки на Краматорському напрямку.
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