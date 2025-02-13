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Бійці прикордонної комендатури "Шквал" невпинно завдають ударів по росіянам, послаблюючи їх бойові можливості

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"FPV-екіпажі відпрацювали по місцях укриття противника та фортифікаційних спорудах. Також збили два ворожих безпілотники", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше бійці бригади "Помста" за допомогою дронів знищили сім одиниць ворожої бронетехніки на Краматорському напрямку.